บก.น.9 เปิดศูนย์รับแจ้งความคดีออนไลน์ สน.เพชรเกษม

พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สน.เพชรเกษม และพิธีมอบเงินคืนเหยื่อผู้เสียหายในคดีถูกหลอกออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่อายัดคืนได้ รวมกว่า 1.2 ล้านบาท โดยมี พ.ต.อ.อชิรวิทย์ ทองจันดี รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม นายเทียนชัย วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการเขตบางแค และนางสาวสมฤดี พละวุฑิโฒทัย ผู้อำนวยการ รร.วัดม่วง คณะ กต.ตร.สน.เพชรเกษม นำโดย นายธัญชณัท กิตติธนวัตร ประธาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด สน.เพชรเกษม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี
โดยในช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดศูนย์ฯ โดยนิมนต์ พระราชวัชราทร (พระอาจารย์โชคดี) เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ตลิ่งชัน เป็นประธานเจิมป้าย บริเวณประตูทางเข้าศูนย์ดังกล่าว และพระสงฆ์จากวัดม่วงมาสวดพระพุทธมนต์ รวม 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล
พ.ต.อ.ปราโมทย์ ผกก.สน.เพชรเกษม กล่าวว่า เนื่องจากสถานที่รับแจ้งความที่ค่อนข้างคับแคบ สร้างความลำบากให้กับประชาชน จึงมีการปรับปรุงสถานที่รกร้างที่อยู่บริเวณด้านหลัง สน. เพื่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งความคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลนีไว้รองรับประชาชนที่เข้ามาแจ้งความได้อย่างสะดวก โดยได้รับความร่วมมือการสนับสนุน การสร้างศูนย์ดังกล่าว จากภาคเอกชน อาทิ ตลาดกัลปพฤกษ์ช่วยเหลือในการปรับปรุง, นายชัยยุทธ กิตติพัฒนดิลก ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือต่างๆ