"วราวุธ" ย้ำนโยบาย “ONE MIND” ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ระดับสากล

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในโอกาสเปิดงาน "Manufacturing Expo 2026" ว่า ทางกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำนโยบาย "ONE MIND" (ใจเดียว มุ่งไปทิศทางเดียวกัน) เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ในการเป็นผู้สนับสนุนเพื่อสร้างเวทีการแข่งขันที่เป็นธรรม ควบคู่กับการพาผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับกติกาโลกใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ของอาเซียน อันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 11 ของโลก ความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรเจนในอนาคต มุ่งเน้นการปฏิรูปนิยามของยานยนต์ให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะควบคู่กับความปลอดภัยสูงสุด พร้อมผลักดันแนวคิด ESG และเศรษฐกิจหมุนเวียนในการบริหารจัดการแบตเตอรี่และชิ้นส่วนหมดอายุการใช้งานอย่างยั่งยืน
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ไม่ได้มีแต่เรื่องของ EV แต่ยังมีเรื่องเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เข้ามาสู่เรื่องของยานยนต์ ที่จำเป็นต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อก้าวไปสู่ซัพพลายเชนสมัยใหม่ รวมถึงการสร้าง ecosystem เพื่อรองรับระบบอัจฉริยะ 4 มิติ คือ Smarter is Safer ยิ่งฉลาด ยิ่งปลอดภัย, Smarter is Pleasure ยิ่งฉลาด ยิ่งสบาย, Smarter is Saver ยิ่งฉลาด ยิ่งประหยัด และ Smarter is Greener ยิ่งฉลาด ยิ่งรักษ์โลก ซึ่งความร่วมมือจัดงานนี้ซึ่งมีเรื่อง Automotive Summit 2026 จะเป็นอีกพลังแห่งการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคตแห่ง Smart Mobility อย่างยั่งยืน