เลขาฯ ครม.มั่นใจงบปี 70 ส่งให้สภาฯพิจารณาทัน 1 ก.ค.นี้

นางณัฐฏ์จารี ออนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 รวมถึงวาระอื่นๆ อีก 2-3 เรื่อง โดยหากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. ในวันนี้ จะดำเนินการส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนวาระการประชุมที่มีประมาณ 7 เรื่องในวันนี้ เป็นเรื่องต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ก็ได้นำเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งนี้ ส่วนร่างกฎหมายงบประมาณปี 2570 เป็นเรื่องที่มีกรอบเวลาตามปฏิทินงบประมาณ จึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการประชุมในวันนี้
ทั้งนี้ กระบวนการยังคงเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายให้สามารถนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ตามกำหนด ขณะที่รายละเอียดเชิงลึกของงบประมาณนั้น จะต้องสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยตรง