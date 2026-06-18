"สุรศักดิ์" คาดชงร่างตั้ง ก.กีฬา ควบรวมท่องเที่ยว-วัฒนธรรม เข้า ครม.ภายใน ก.ค.นี้

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างเพื่อแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากการกีฬา ว่า ร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวง และจัดตั้งกระทรวง โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม โดยกระทรวงที่จะเกิดใหม่ คือ กระทรวงการกีฬา
ส่วนรายละเอียดโครงสร้าง ทั้งเรื่องสินทรัพย์ บุคลากร อัตรากำลัง สำนักงาน และหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ใด รวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่ และภารกิจที่จะเติมเข้าไปในกระทรวงใหม่ จะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วย โดยขั้นตอนกระบวนการขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดำเนินการ และจะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา คาดว่าจะนำเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้
ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ส่วนขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวจะใช้เวลาดำเนินการนานเท่าใด นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ไทม์ไลน์ของ ก.พ.ร.ตามที่เป็นข่าวภายในสิ้นปีนี้น่าจะแล้วเสร็จ และคงเริ่มต้นได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า