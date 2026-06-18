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ราคาทองวันนี้ปรับ 21 ครั้ง [-450] รูปพรรณขายออก 67,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 21 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 450 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 66,150 บาท ขายออกบาทละ 66,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,824.16 บาท ขายออกบาทละ 67,150 บาท