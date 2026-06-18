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ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -2.01 จุด มูลค่าซื้อขาย 68,077.00 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 2.01 จุด หรือ -0.13% ที่ระดับ 1,585.06 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 68,077 ล้านบาท