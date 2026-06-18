นายกฯ ขีดเส้น 1 ปี วัดผลงาน รมต.ภูมิใจไทย

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รมช.คมนาคม กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขีดเส้น 1 ปี วัดผลงานรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมาธิการฯ ของพรรคภูมิใจไทย ว่า คิดว่าเป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว ซึ่งโจทย์ตั้งแต่วันแรก ที่ให้รัฐมนตรี และผู้มีตำแหน่งในทุกคณะกรรมาธิการ จะต้องทำงานและมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อสายตาประชาชน
ดังนั้น นายกรัฐมนตรีก็ออกมากระตุ้นว่า ถ้า 1 ปี ใครไม่มีผลงาน อาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม อันนี้เป็นสไตล์ของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
ส่วนเหตุผลที่นายกรัฐมนตรี ออกมาพูดตอนนี้ เป็นเพราะถูกกระแสวิจารณ์มาก หรือเป็นเพราะรัฐมนตรีไม่ค่อยมีผลงาน จึงต้องใช้ไม้แข็งนั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ก็ไม่เชิง เพราะช่วงนี้มีประเด็นต่างๆ มาก และก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ ได้มีการดำเนินการในหลายส่วน ทั้งในส่วนของคณะรัฐมนตรี และกรรมาธิการ ที่ทุกฝ่ายก็ขยันขันแข็งลงไปในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาและสะท้อนมาสู่ฝ่ายบริหาร
นายสิริพงศ์ มองว่า สิ่งที่นายกรัฐมนตรีขีดเส้น 1 ปีวัดผลงานนั้น ถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้ทุกคน active และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ไม่ใช่จะปล่อยให้เป็นงานรูทีนอย่างเดียว แต่ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ออกมาด้วย
อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งว่าจะปรับตำแหน่งต่างๆ เมื่อใด แค่บอกเพียงว่าวัดผลการทำงานใน 1 ปี