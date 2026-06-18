ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัด Pride Show 2026 ขับเคลื่อน เศรษฐกิจสีชมพู

ประเทศไทยเตรียมจัดงาน Pride Show 2026 งานเอ็กซ์โปธุรกิจ LGBTIQ+ ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2569 ณ BEAT Active ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา ภายใต้ความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ และเครือข่ายพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อยกระดับมูลค่า "เศรษฐกิจสีชมพู" (Pink Economy) ที่สูงกว่า 1.03 หมื่นล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนมาตรฐานความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) สู่ระดับสากล
Pride Show 2026 ได้ยกระดับจากอีเวนต์ทั่วไปสู่การเป็น "แพลตฟอร์มทางเศรษฐกิจ" ที่เชื่อมโยงองค์กรข้ามชาติ (MNCs) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (PLCs) หน่วยงานรัฐ และผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของกลุ่ม LGBTIQ+ เข้าด้วยกัน ผ่านกิจกรรมสัมมนาเชิงลึกด้านการบริหารจัดการองค์กร (B2B ESG Forums) การเวิร์กชอปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และพื้นที่จัดแสดงศักยภาพระดับนานาชาติ
นายกฤตภาส เศรษฐาชนาธิป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมสเซ่ เอเชีย จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ระบุว่า Pride Show 2026 ไม่ใช่เพียงงานเอ็กซ์โปที่สนับสนุนพลังความหลากหลายของชุมชน LGBTIQ+ เท่านั้น แต่คือวาระทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมของประเทศไทย เราต้องการเปลี่ยนกระแสสังคมให้กลายเป็นคุณค่าและมูลค่าที่จับต้องได้ พร้อมปลดล็อกพลังขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจสีชมพูที่มีมูลค่ากว่า 1.03 หมื่นล้านบาท ด้วยการเชื่อมโยงองค์กรชั้นนำเข้ากับผู้ประกอบการ LGBTIQ+ อย่างเป็นระบบบนแพลต์ฟอร์มของ Pride Show และสร้างมาตรฐานด้านความหลากหลายให้กับภาคธุรกิจไทยบนเวทีโลก เพื่อปักหมุดหมายศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งความหลากหลายของเอเชียให้ได้
สำหรับไฮไลต์สำคัญภายในงาน อาทิ พิธีลั่นระฆังเพื่อความเท่าเทียม (Ring the Bell for LGBTIQ+ Equality): วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น. ครั้งแรกในเอเชียกับแคมเปญระดับโลกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเปิดวาระเศรษฐกิจที่เท่าเทียม ร่วมกับองค์กรสากล อาทิ UN Human Rights (OHCHR), UN SSE, UN Global Compact, Koppa, Open for Business พร้อมด้วยเจ้าภาพร่วมอย่าง SET, TransTalents Consulting Group, Deutsche Bank, UNDP Thailand และ Pride Show 2026 ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียจากตลาดหลักทรัพย์ 14 แห่ง ทั่วโลกที่เข้าร่วมแคมเปญนี้