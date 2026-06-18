มติ ครม.ขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ AFTA ถึง 31 ส.ค.69

น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ปี 2569 สำหรับผู้นำเข้าทั่วไป จากเดิมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2569 เป็นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 สิงหาคม 2569 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ
ทั้งนี้ เดิม ครม.เคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ซึ่งปกติจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงของฤดูกาลผลิตปี 2569 พบว่าผลผลิตจำนวนมากจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ประมาณ 4.04 ล้านตัน หรือ 90.19% ของผลผลิตทั้งประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องปรับระยะเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
สำหรับประเทศไทย มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 5 ล้านตันต่อปี แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ จึงต้องนำเข้าภายใต้ AFTA เฉลี่ยประมาณ 1.57 ล้านตันต่อปี ขณะที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2569 มีการนำเข้าเพียง 0.42 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 0.83 ล้านตัน หรือลดลง 49% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ต้องไม่มีการเผาในกระบวนการผลิต เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
ดังนั้น การขยายเวลานำเข้าถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบ ลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์ และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
น.ส.ลลิดา กล่าวว่า หลังจากที่ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุล ระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสม