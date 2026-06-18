ยธ.-DSI นัดแถลง 3 คดีสำคัญพรุ่งนี้ จับตา! เปิดชื่อนักการเมือง-ดาราเอี่ยว 'Forex'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (19 มิ.ย.) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และผู้แทนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะแถลงข่าวร่วมกัน ใน 3 คดีสำคัญ
คดีแรก ได้แก่ ปฏิบัติการตรวจค้น Shutdown the laundering ซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมยึดเงินสดกว่า 65 ล้านบาท และทรัพย์สินอีกหลายรายการ โดยคดีนี้มีนักการเมือง และดาราเข้ามาเกี่ยวข้อง
คดีที่สอง การลักลอบใช้ไฟหลวงขุดบิทคอยน์ โยงกลุ่มจีนเทาฟอกเงิน และ
คดีการจับกุมแอดมินกลุ่มลับ ขายภาพลามกเด็ก