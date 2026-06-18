รบ.เตือน! เล่นพนันบอลโลก มีโทษจำคุก-ปรับ

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตือนประชาชนช่วงฟุตบอลโลก 2026 ดูบอลให้สนุก หลีกเลี่ยงการพนันทายผล พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย
โดยช่วงวันที่ 6–14 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่จับกุมคดีการพนันออนไลน์และการพนันทายผลฟุตบอลโลก รวม 596 คดี ผู้ต้องหา 629 ราย ปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน 128 รายการ และพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผู้เล่นพนันมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่นอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินและถูกยึดทรัพย์ ขณะที่ผู้โปรโมต อินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้โฆษณาชักชวนผ่านโซเชียลมีเดีย มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี หรือปรับสูงสุด 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ