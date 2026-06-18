ปค.ร่วม 5 หน่วยงานเปิดปฏิบัติการ "กวาดล้างทะเบียน G เทา"

นายนฤชา โฆษณาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานแถลงผลปฏิบัติการ "กวาดล้างทะเบียน G เทา" โดยมีพลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พันตำรวจตรี เกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษ นายสุภาพ ศิริ ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมแถลงการปฏิบัติการดังกล่าว
กรมการปกครอง ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงาน ป.ป.ท. และจังหวัดเชียงราย ปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมตัวเด็กนักเรียนอักษร G เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จับกุมอดีตปลัดอำเภอ สมาชิก อส. และผู้สวมรายการ รวม 8 ราย พร้อมตรวจค้น 6 จุด ยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมาก
สืบเนื่องจากการตั้งด่านตรวจความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่ตรวจพบชายต่างด้าวลักลอบเดินทางเข้าประเทศพร้อมเงินสดจำนวน 140,000 บาท โดยอ้างว่าเตรียมนำมาใช้ในการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทำให้เกิดการซัดทอดเกิดการสืบสวนขยายผลร่วมกันระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกรมการปกครอง
ผลการตรวจสอบพบพฤติการณ์ทุจริตร้ายแรง มีการนำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิในทะเบียนนักเรียนอักษร G และใช้รหัสนักเรียนซ้ำเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและบัตรประจำตัวเลข 0 โดยมิชอบ รวมจำนวน 19 ราย อีกทั้งยังพบผู้เกี่ยวข้องบางรายถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมา และเวียดนาม
การสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการหลัก ร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงแก่น 2 ราย และเครือข่ายผู้สวมรายการ โดยเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ได้นำหมายจับ 27 หมาย เข้าดำเนินการจับกุมผู้ต้องหา อดีตปลัดอำเภอ 1 ราย สมาชิก อส. 2 ราย และผู้สวมรายการ 5 ราย พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 6 จุด พบเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เอกสารคำขอลงรายการสัญชาติไทย หนังสือรับรองการเกิด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องวงจรปิด และเอกสารทะเบียนนักเรียนอักษร G จำนวน 491 รายการ ซึ่งจะถูกนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
จังหวัดเชียงรายจะดำเนินการยกเลิก เพิกถอน และจำหน่ายรายการที่ทุจริตทางทะเบียนทั้งหมด พร้อมทั้งลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่เกี่ยวข้อง และส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินคดีฐานความผิดมูลฐานต่อไป