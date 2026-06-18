"พิพัฒน์" แจงคืนงานคุม EEC คุยนายกฯ แล้ว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์กรณีมีการมองว่าตนเองโดนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ยึดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ไปกำกับดูแลเอง ว่า ตนกำกับดูแลอีอีซีมาได้ระยะเวลาหนึ่ง ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายอนุทิน 1 ที่เป็นเสียงข้างน้อย และเมื่อมีการเลือกตั้ง นายอนุทิน ก็กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งตนได้อาสาเข้ามาดูแลเรื่องอีอีซีตั้งแต่รัฐบาลแรก และรัฐบาลที่สอง แต่จากการที่มีการประชุมไปแล้ว 3-4 ครั้ง เชื่อว่าในเรื่องของพื้นฐานกฎหมายที่คั่งค้างมาจากหลายรัฐบาลในอดีต ได้รับการอนุมัติจากบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตนจึงกลับไปหารือกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยว่าหลังจากนี้ควรจะเป็นเรื่องของการไปดึงผู้มาลงทุนในอีอีซี ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการตกลงกันว่านายกรัฐมนตรีจะรับเรื่องนี้กลับคืนไปดูแลเอง
โดยเฉพาะในขณะนี้ ในส่วนของกระทรวงคมนาคม มีโปรเจกต์ใหญ่ๆ ที่ต้องให้การสนับสนุนอีอีซีอีกหลายเรื่อง ตนจึงคิดว่าขอกลับมาโฟกัสที่กระทรวงคมนาคมน่าจะเหมาะสมกว่า ไม่เช่นนั้นหากทำงานสองทาง กลัวว่าสุดท้ายแล้วจะไม่สำเร็จสักทาง และด้วยความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรี รวมถึงมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศตลอด ตนคิดว่านายกรัฐมนตรีมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการและนักลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุด