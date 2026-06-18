กอช.ปูพรมสวัสดิการบำนาญสู่แรงงานนอกระบบ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยกระดับความมั่นคงทางการเงิน ผนึกกำลัง True Money แพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลชั้นนำ เปิดตัวแคมเปญ "ออมง่ายๆ ได้คืนทันที" ชวนนักเรียน นักศึกษา แรงงานนอกระบบ พ่อค้าแม่ค้า และ ฟรีแลนซ์ เริ่มต้นวางแผนเกษียณ สำหรับสมาชิก กอช. ออมเงินครั้งแรก ผ่านแอปพลิเคชัน True Money รับ 50 True Money Coins ทันที พร้อมรับสวัสดิการสมทบจากภาครัฐสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ
ดร.เพ็ชร ชินบุตร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า เป้าหมายหลักของ กอช. คือการสร้างหลักประกันเงินบำนาญให้แก่ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการจากรัฐ การร่วมมือกับ True Money ครั้งนี้ จะช่วยให้การออมกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและง่ายกว่าที่เคย ด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สวัสดิการจัดเต็มเพื่อแรงงานนอกระบบ การออมกับ กอช. ผ่าน True Money ไม่เพียงแต่เป็นการเก็บออม เพื่ออนาคต แต่ยังได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 4 ต่อ
ต่อที่ 1 รับเงินสมทบจากรัฐ เริ่มต้นออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30,000 บาทต่อปี รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐสูงสุด 100% ตามช่วงอายุ (ไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี*)ต่อที่ 2 บำนาญตลอดชีพ โอกาสรับเงินบำนาญสูงสุดถึง 12,000 บาทต่อเดือน
ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษี เงินออมกับ กอช. สามารถไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน สูงสุด 30,000 บาทต่อปี
ต่อที่ 4 โปรโมชันพิเศษ สมาชิก กอช. ส่งเงินออมครั้งแรก ขั้นต่ำเพียง 50 บาท ผ่าน TrueMoney รับฟรี 50 True Money Coins เริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยแต่สม่ำเสมอ ยืดหยุ่นสูง ออมได้ทุกเวลา ออมกี่ครั้งต่อเดือนก็ได้ตามความสะดวก โปร่งใส 24 ชั่วโมง ตรวจสอบยอดเงินออม ยอดเงินสมทบ และติดตามข้อมูลได้ผ่านแอปฯ
รายละเอียดแคมเปญ "ออมครั้งแรก รับ 50 คอยน์" ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2569 ผู้ที่มีบัญชี TrueMoney และไม่เคยออมเงิน กอช. ผ่านแอปฯ มาก่อน เพียงทำรายการออมเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 50 บาท จะได้รับ 50 TrueMoney Coins เข้าบัญชีทันทีหลังทำรายการสำเร็จ จำกัด 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ ซึ่ง True Money Coins สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ แลกเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน แลกคูปองส่วนลดจากร้านค้าและบริการชั้นนำทั่วประเทศ แลกรับสิทธิพิเศษ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย