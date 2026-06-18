"เอกนิติ" เชื่อ MOU สหรัฐฯ-อิหร่าน ช่วยฟื้นบรรยากาศการลงทุนโลก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน แห่งอิหร่าน ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทางออนไลน์เมื่อวันพุธ (17 มิ.ย.) ตามเวลาสหรัฐฯ เพื่อเปิดทางไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างถาวร ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพราะว่าความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่ และมีความผันผวนได้ตลอดเวลา แต่หากสงครามยุติลง อย่างน้อยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น แต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน จากการวิเคราะห์เบื้องต้น โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่ถูกทำลายไปเยอะ ดังนั้นคิดว่าในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้น แต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
สำหรับในเรื่องของราคาน้ำมัน อาจจะมีปรับลงในระยะสั้น แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิม เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะ กว่าจะฟื้นฟูมาได้ต้องใช้เวลา ดังนั้นจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป