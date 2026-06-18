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ราคาทองปรับแล้ว 10 ครั้ง [-50] รูปพรรณขายออก 67,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 12.45 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 10 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 66,550 บาท ขายออกบาทละ 66,750 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 65,218.32 บาท ขายออกบาทละ 67,550 บาท