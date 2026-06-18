กกต.เปิดศูนย์ฯ สืบสวนและไต่สวน เลือกตั้งท้องถิ่น 20-28 มิ.ย.69 เดินหน้าปราบโกงเข้ม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งอย่างเข้มข้น ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง โดยเปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. เพื่อรับแจ้งเบาะแส ตรวจสอบข้อร้องเรียน และเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างทันท่วงที
พร้อมกันนี้ กกต. ได้บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด พนักงานสืบสวนและไต่สวน และหน่วยงานด้านการข่าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติการเชิงรุก ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2569 เฝ้าระวัง ติดตาม และสืบสวนพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่
กกต. ย้ำว่าการซื้อเสียง การให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง จะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษทางอาญา โทษทางการเมือง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ประชาชนที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสต่อ กกต. ได้ทันที เพราะทุกข้อมูลหรือเบาะแส มีความสำคัญต่อการปกป้องความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง และขอยืนยันว่า ไม่มีการละเว้นต่อการทุจริตเลือกตั้ง ทุกเบาะแสจะได้รับการตรวจสอบ และทุกการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ กกต. มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 0 2141 8860, 0 2141 8579 และ 0 2141 8858 (ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น.)