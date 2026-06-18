กต.เปิดตัว 2 อดีต ปธ.ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ผู้ประนอมฝ่ายไทย

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดประวัติ 2 ผู้ประนอมที่ฝ่ายไทยแต่งตั้ง ตามกระบวนการประนอมภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) เพื่อหาแนวทางประนอมข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา ในกรณีอ้างสิทธิไหล่ทวีปทับซ้อนกัน ได้แก่
ผู้พิพากษา อัลเบิร์ต เจ. ฮอฟฟ์แมน นักกฎหมายชาวแอฟริกาใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านเขตทางทะเลของกลุ่มประเทศเครือจักรภพ อดีตประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (ITLOS) ในห้วงปี 2563-2566 และมีประสบการณ์ในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายและวิชาการและประธานคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทขององค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศ ปี 2545-2548
ผู้พิพากษา รือดิเกอร์ โวล์ฟรุม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศชาวเยอรมัน ซึ่งมีประสบการณ์สำคัญในฐานะอดีตผู้ประนอมฝ่ายติมอร์-เลสเต ในคณะกรรมาธิการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์-เลสเต กับ ออสเตรเลีย และอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ (ITLOS) ในห้วงปี 2548-2551 ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ของสถาบันมักซ์พลังก์เพื่อกฎหมายมหาชนเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law)
ทั้งนี้ หลังจากฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ผู้ประนอมฝ่ายละ 2 คนครบถ้วนแล้ว จะต้องหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการประนอม อีก 1 คน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน จึงจะเริ่มการพูดคุยต่อจากนี้ได้