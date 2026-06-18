"สีหศักดิ์" ชี้ดีลสหรัฐฯ-อิหร่านเป็นสัญญาณดี แต่ไทยยังต้องหาทางเลือกสำรอง

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน บรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้ง ว่า ถือเป็นข่าวที่ดี แต่ขอให้มีการลงนามกันก่อน ซึ่งเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพ เพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกัน แต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆ ที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีก จึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไร
นายสีหศักดิ์ ยังกล่าวต่อว่า จากที่ดูรายละเอียดใน MOU ถือเป็นกรอบที่ดีที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบ การถอนกำลัง และหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่าน ภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทย คือ การเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เรารอคอยมานาน เพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่ รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์พลังงานดีขึ้น
ส่วนเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งพลังงานสำรองหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ เราต้องมีทางเลือกให้มากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นๆ เช่น แอฟริกา ลาตินอเมริกา รวมถึงรัสเซีย เป็นต้น แต่ที่สำคัญ คือ เราต้องนำไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วย เพราะเรื่องนี้มีความจำเป็น ซึ่งจะเห็นแล้ว ว่า หากเกิดสถานการณ์ในลักษณะนี้ขึ้น เราจะต้องมีความพร้อมต่อไป
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งไปสู่พลังงานใหม่ๆ อย่างพลังงานหมุนเวียน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเร่งพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ และการหาแหล่งพลังงานอื่นๆ ของเราด้วย