พม.หนุนสังคมสูงวัย จับมือ ซีพี ออลล์ รับผู้สูงวัยกลับเข้าทำงาน

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย โดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด "สร้างสังคมอยู่ดี มีโอกาส เพื่อคนไทยทุกคน" พร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมและสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้
ล่าสุด นางสาวชนก จันทาทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ ภายใต้ "โครงการผู้ใหญ่ใจดีซีพี ออลล์" โดยมีนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และ นางสาวณัฐฐานิตา พิพัฒน์ธำรงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะทำงานต่อหลังเกษียณ การสร้างโอกาสด้านการจ้างงานจึงไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว แต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้ใช้ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และทักษะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจะทำหน้าที่คัดกรองและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการทำงาน ก่อนส่งต่อให้บริษัทพิจารณาจ้างงานในตำแหน่งที่เหมาะสม
ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2569-2572 โดยซีพี ออลล์ จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำ มีรายได้ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป.