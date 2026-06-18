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เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 32.67 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (18 มิ.ย.) ที่ระดับ 32.67 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 32.60 บาทต่อดอลลาร์