เวียดนามทุ่มงบฯ 485 ล้านล้านดอง เปิดท่าอากาศยานใหม่ 7 แห่ง ภายในปี 73

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ว่า รัฐบาลเวียดนามประกาศแผนเปิดท่าอากาศยานใหม่ 7 แห่ง ภายในปี 2573 ด้วยงบลงทุนราว 485 ล้านล้านดอง เพื่อขยายเครือข่ายการบินทั่วประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารรวม 220 ล้านคนต่อปี
ท่าอากาศยานใหม่ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยานระดับเรือธง 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง ทางตอนใต้ และท่าอากาศยานนานาชาติเกียบิญ ในจังหวัดบั๊กนิญ ที่อยู่ทางตอนเหนือ ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ท่าอากาศยานกว๋างจิ ในจังหวัดกว๋างจิ อยู่ทางตอนกลาง ท่าอากาศยานฟานเที้ยต ในจังหวัดเลิมด่ง อยู่ทางตอนกลางเช่นกัน ท่าอากาศยานซาปา ในจังหวัดหล่าวกาย ทางตอนเหนือ ท่าอากาศยานโถเจา ในจังหวัดอานซาง และท่าอากาศยานแทงเซิน ในจังหวัดคั้ญฮหว่า อยู่ทางตอนกลาง
ท่าอากาศยานใหม่ทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยานระดับเรือธง 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง ทางตอนใต้ และท่าอากาศยานนานาชาติเกียบิญ ในจังหวัดบั๊กนิญ ที่อยู่ทางตอนเหนือ ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ท่าอากาศยานกว๋างจิ ในจังหวัดกว๋างจิ อยู่ทางตอนกลาง ท่าอากาศยานฟานเที้ยต ในจังหวัดเลิมด่ง อยู่ทางตอนกลางเช่นกัน ท่าอากาศยานซาปา ในจังหวัดหล่าวกาย ทางตอนเหนือ ท่าอากาศยานโถเจา ในจังหวัดอานซาง และท่าอากาศยานแทงเซิน ในจังหวัดคั้ญฮหว่า อยู่ทางตอนกลาง