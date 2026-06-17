BEM ร่วม กทพ.เปิดเพิ่ม 2 ช่องทาง Easy Pass "ด่านตลิ่งชัน - ด่านงามวงศ์วาน"

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ขอแจ้งเปิดใช้ช่อง Easy Pass เพิ่มเติม 2 ช่องทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทางของผู้ใช้บริการ ได้แก่
ทางพิเศษประจิมรัถยา ด่านตลิ่งชัน ช่องทางที่ 4 เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
ทางพิเศษศรีรัช ด่านงามวงศ์วาน 1 ช่องทางที่ 3 เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
ทางพิเศษประจิมรัถยา ด่านตลิ่งชัน ช่องทางที่ 4 เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
ทางพิเศษศรีรัช ด่านงามวงศ์วาน 1 ช่องทางที่ 3 เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป