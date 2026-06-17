อยุธยาจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นายวรวิทย์ ยอแสง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งกายไว้ทุกข์ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ หลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์ และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมจัดพิธีและช่องทางการมีส่วนร่วมสำหรับพสกนิกรโดยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริภมหาวัชระราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2569 - วันที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ที่หอประชุมสงฆ์ ชั้น 2 วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประชาชนเข้าร่วมได้ ในเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 14-27 มิถุนายน 2569 ของทุกวัน
ทั้งนี้ หลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์ และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมจัดพิธีและช่องทางการมีส่วนร่วมสำหรับพสกนิกรโดยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริภมหาวัชระราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2569 - วันที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ที่หอประชุมสงฆ์ ชั้น 2 วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประชาชนเข้าร่วมได้ ในเวลา 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 14-27 มิถุนายน 2569 ของทุกวัน