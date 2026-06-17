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ราคาทองครั้งที่ 14 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 67,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 17 มิถุายน 2569 เวลา 16:31 (ครั้งที่ 14) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 66,600.00 บาท ขายออก 66,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 65,263.80 บาท ขายออก 67,600.00 บาท