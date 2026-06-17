ปชป.ตั้งคำถาม กทม.จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสหรือไม่ หลังใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรค และนางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ร่วมแถลงผลแพลตฟอร์ม ส่องรัฐ ตรวจพบความผิดปกติในการบริหารงบประมาณช่วงปี 2568-2569
นางการดี กล่าวว่า จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานคร 2568-2569 ที่เราสืบค้นได้ทั้งจากระบบที่เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. แอปพลิเคชัน ส่องรัฐ และแอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน ซึ่งภาพรวมโครงการทั้งหมด 43,178 โครงการ งบประมาณรวม 52,380 ล้านบาท โดย 92.8% หรือ 40,054 โครงการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ใน 40,054 โครงการ มูลค่ารวม 13,370 ล้านบาท
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงสูงขนาดนี้ เป็นสิ่งที่น่าผิดสังเกต เพราะตามกฎหมายหากใช้วิธีเฉพาะเจาะจง มีข้อกำหนดไว้อยู่ไม่กี่ข้อ โดยต้องเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน หรือมีความเฉพาะอย่างที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ในจำนวนโครงการที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงดังกล่าวต่ำกว่า 500,000 บาท ถึง 38,945 โครงการ มูลค่ารวม 5,520 ล้านบาท ถือเป็นการซอยย่อยโครงการเพื่อไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องมีการเทียบหรือประมูลราคาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีข้อมูลว่ามีบริษัทหนึ่งได้เป็นร้อยงานก็มี
สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลาง และอาคารสำนักงานการแพทย์ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระดับ 4 พันล้านบาท ผู้ชนะใกล้ราคากลางอยู่ที่ 3,996.998 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอของผู้ยื่น 2 รายห่างเพียงไม่ถึงหนึ่งล้านบาท คิดเป็น 0.025% เท่านั้น
ทั้งนี้ โครงการเฉพาะเจาะจงที่น่าเป็นห่วง เพราะมีแนวโน้มว่าจะมีการเลือกผู้รับจ้างรายเดิมซ้ำๆ ในโครงการที่ซอยย่อยออกไป และมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะสูงกว่าราคาตลาด เพราะไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการบิดดิ้ง
นางการดี กล่าวว่า จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกรุงเทพมหานคร 2568-2569 ที่เราสืบค้นได้ทั้งจากระบบที่เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. แอปพลิเคชัน ส่องรัฐ และแอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน ซึ่งภาพรวมโครงการทั้งหมด 43,178 โครงการ งบประมาณรวม 52,380 ล้านบาท โดย 92.8% หรือ 40,054 โครงการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ใน 40,054 โครงการ มูลค่ารวม 13,370 ล้านบาท
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงสูงขนาดนี้ เป็นสิ่งที่น่าผิดสังเกต เพราะตามกฎหมายหากใช้วิธีเฉพาะเจาะจง มีข้อกำหนดไว้อยู่ไม่กี่ข้อ โดยต้องเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน หรือมีความเฉพาะอย่างที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ในจำนวนโครงการที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงดังกล่าวต่ำกว่า 500,000 บาท ถึง 38,945 โครงการ มูลค่ารวม 5,520 ล้านบาท ถือเป็นการซอยย่อยโครงการเพื่อไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องมีการเทียบหรือประมูลราคาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีข้อมูลว่ามีบริษัทหนึ่งได้เป็นร้อยงานก็มี
สำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกลาง และอาคารสำนักงานการแพทย์ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระดับ 4 พันล้านบาท ผู้ชนะใกล้ราคากลางอยู่ที่ 3,996.998 ล้านบาท ซึ่งราคาเสนอของผู้ยื่น 2 รายห่างเพียงไม่ถึงหนึ่งล้านบาท คิดเป็น 0.025% เท่านั้น
ทั้งนี้ โครงการเฉพาะเจาะจงที่น่าเป็นห่วง เพราะมีแนวโน้มว่าจะมีการเลือกผู้รับจ้างรายเดิมซ้ำๆ ในโครงการที่ซอยย่อยออกไป และมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะสูงกว่าราคาตลาด เพราะไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการบิดดิ้ง