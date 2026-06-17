กลุ่มกรุงเทพฯ บินได้ลงพื้นที่หนองแขม ช่วยผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หาเสียง พร้อมชูนโยบาย

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ เต้ ประธานกลุ่มกรุงเทพฯ บินได้ พร้อม นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ หรือหน่อง ผู้สมัครผู้ว่าราชการ กทม. หมายเลข 7 ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เขตหนองแขม พบปะประชาชนและนักเรียน พร้อมนำเสนอนโยบายสำคัญของกลุ่ม
นายภาสพงศ์ กล่าวว่า กลุ่มกรุงเทพฯ บินได้มีนโยบาย สวย ฟิต หล่อ ใหญ่ ยาว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นใจของประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม และบุคลิกภาพ ควบคู่กับนโยบายด้านสังคมและครอบครัว โดยเสนอให้สนับสนุนค่าอาหารเด็กวันละ 100 บาท เป็นเวลา 9 เดือน เพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง
นอกจากนี้ ยังผลักดันนโยบายรับอุปการะเด็กที่เกิดจากครอบครัวที่ยังไม่พร้อมเลี้ยงดู โดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลและสนับสนุนการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตและเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
นายภาสพงศ์ กล่าวว่า กลุ่มกรุงเทพฯ บินได้มีนโยบาย สวย ฟิต หล่อ ใหญ่ ยาว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นใจของประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม และบุคลิกภาพ ควบคู่กับนโยบายด้านสังคมและครอบครัว โดยเสนอให้สนับสนุนค่าอาหารเด็กวันละ 100 บาท เป็นเวลา 9 เดือน เพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง
นอกจากนี้ ยังผลักดันนโยบายรับอุปการะเด็กที่เกิดจากครอบครัวที่ยังไม่พร้อมเลี้ยงดู โดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลและสนับสนุนการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตและเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม