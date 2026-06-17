เกาหลีใต้ปรับเส้นแบ่งเขตพรมแดนทางทหารของเกาหลีเหนือ ลดพื้นที่เข้าถึงพลเรือน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ว่า เกาหลีใต้จะปรับเปลี่ยนเส้นแบ่งเขตที่ขนานกับพรมแดนทางทหารของเกาหลีเหนือ ให้ลดพื้นที่ที่จำกัดการเข้าถึงของพลเรือนให้แคบลง เพื่อสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อความสะดวกของประชาชนในพื้นที่
เส้นแบ่งเขตควบคุมพลเรือนของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตทางทหาร (เอ็มดีแอล) ที่กำหนดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสงครามเกาหลี ในปี 2493-2496 ไปทางใต้ถึง 10 กิโลเมตร ต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพ ก่อนจึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้
การเปลี่ยนแปลงที่จะปรับเปลี่ยนเส้นแบ่งเขตการเข้าถึงของพลเรือน โดยเฉลี่ย 6 กิโลเมตรนั้น เป็นการตอบสนองต่อคำร้องขอของประชาชนมาหลายปี และเป็นไปได้ด้วยความพร้อมทางด้านการป้องกันประเทศที่ดีขึ้น
เส้นแบ่งเขตควบคุมพลเรือนของเกาหลีใต้ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นแบ่งเขตทางทหาร (เอ็มดีแอล) ที่กำหนดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสงครามเกาหลี ในปี 2493-2496 ไปทางใต้ถึง 10 กิโลเมตร ต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพ ก่อนจึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้
การเปลี่ยนแปลงที่จะปรับเปลี่ยนเส้นแบ่งเขตการเข้าถึงของพลเรือน โดยเฉลี่ย 6 กิโลเมตรนั้น เป็นการตอบสนองต่อคำร้องขอของประชาชนมาหลายปี และเป็นไปได้ด้วยความพร้อมทางด้านการป้องกันประเทศที่ดีขึ้น