ศาลบราซิลสั่งจำคุก "เอดูอาร์โด" บุตรอดีต ปธน.ข้อหาร้องสหรัฐฯ แทรกแซงคดีบิดา

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ว่า ศาลฎีกาบราซิล ตัดสินความผิด นายเอดูอาร์โด โบลโซนารู อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิล และบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู ในข้อหาพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ แทรกแซงการพิจารณคดีของบิดาเมื่อปีที่แล้ว
คณะผู้พิพากษา 4 คน มีมติสนับสนุนคำตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ และสั่งจำคุกเอดูอาร์โดเป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน และเสี่ยงถูกจับกุม หากเดินทางออกจากสหรัฐฯ เพื่อกลับมายังบราซิล
คณะผู้พิพากษา 4 คน มีมติสนับสนุนคำตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ และสั่งจำคุกเอดูอาร์โดเป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน และเสี่ยงถูกจับกุม หากเดินทางออกจากสหรัฐฯ เพื่อกลับมายังบราซิล