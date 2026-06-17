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ศาลบราซิลสั่งจำคุก "เอดูอาร์โด" บุตรอดีต ปธน.ข้อหาร้องสหรัฐฯ แทรกแซงคดีบิดา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ว่า ศาลฎีกาบราซิล ตัดสินความผิด นายเอดูอาร์โด โบลโซนารู อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบราซิล และบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู ในข้อหาพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ แทรกแซงการพิจารณคดีของบิดาเมื่อปีที่แล้ว

คณะผู้พิพากษา 4 คน มีมติสนับสนุนคำตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ และสั่งจำคุกเอดูอาร์โดเป็นเวลา 4 ปี 2 เดือน และเสี่ยงถูกจับกุม หากเดินทางออกจากสหรัฐฯ เพื่อกลับมายังบราซิล