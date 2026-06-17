ข่าวจริง! ผู้ว่าฯ สุราษฎร์สั่งตรวจสอบต่างชาติถือบัตรประชาชนไทยที่เกาะสมุย-เกาะพะงัน

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี สั่งเร่งตรวจสอบชาวต่างชาติถือบัตรประชาชนไทยในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ ได้มีการเร่งตรวจสอบที่มาของเลขรหัสบัตรประชาชนดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นเลขที่ขึ้นต้นด้วย 8 เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคลต่างด้าว จึงจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ข้อมูลเลขรหัสที่พบปรากฏเพียง 5 หลักเท่านั้น จึงยังไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ว่า เป็นเลขประจำตัวประชาชนของบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่
ทั้งนี้ ได้มีการเร่งตรวจสอบที่มาของเลขรหัสบัตรประชาชนดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นเลขที่ขึ้นต้นด้วย 8 เกี่ยวข้องกับสถานะบุคคลต่างด้าว จึงจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ข้อมูลเลขรหัสที่พบปรากฏเพียง 5 หลักเท่านั้น จึงยังไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ว่า เป็นเลขประจำตัวประชาชนของบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่