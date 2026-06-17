"บิ๊กต่าย" สั่งกวาดล้างเว็บฯ พนันบอลโลก ค้น 2 จุดใหญ่กลางเมืองอุดรฯ พบเงินหมุนเวียนกว่า 167 ล.

พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท./หัวหน้าชุดสืบสวนตรวจพิสูจน์ฯ ศปอส.ตร. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ศปอส.ตร. บูรณาการกำลังร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 นำโดย พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1, พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 และ พ.ต.อ.จรูญโรจน์ สุขไทย ผกก.กก.ปพ.บก.สส.ภ.1 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลเข้าตรวจสอบเป้าหมายสำคัญจำนวน 2 จุด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและข้อมูลดิจิทัลจากเครือข่ายเว็บพนันใหญ่ที่ถูกทลายไปก่อนหน้านี้ในพื้นที่ จ.สระแก้ว
จากการเข้าตรวจค้นจุดแรก ที่บ้านพักในพื้นที่ หมู่ 6 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี พบถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเว็บไซต์ member.ufa47.com (จดทะเบียน 13 ก.พ. 2567) ตรวจสอบระบบพบมีสมาชิกสูงถึง 54,886 ราย เงินหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 60.39 ล้านบาท สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 9 ราย ทำหน้าที่แอดมิน ดูแลระบบ บริหารจัดการบัญชี และประสานงานการเงิน ยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก
ส่วนจุดที่ 2 เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าค้นบ้านพื้นที่ หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของเว็บพนัน ufad1.website (จดทะเบียน 27 ธ.ค. 2568) มีสมาชิก 48,380 ราย ตรวจสอบยอดเงินหมุนเวียนย้อนหลัง 3 เดือน ทะลุไปกว่า 107 ล้านบาท ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนวงกว้างมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท จุดนี้จับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก 6 ราย พร้อมของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบหลังบ้าน มูลค่าประมาณ 226,000 บาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 15 ราย ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ดำเนินคดี
จากการเข้าตรวจค้นจุดแรก ที่บ้านพักในพื้นที่ หมู่ 6 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี พบถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเว็บไซต์ member.ufa47.com (จดทะเบียน 13 ก.พ. 2567) ตรวจสอบระบบพบมีสมาชิกสูงถึง 54,886 ราย เงินหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 60.39 ล้านบาท สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 9 ราย ทำหน้าที่แอดมิน ดูแลระบบ บริหารจัดการบัญชี และประสานงานการเงิน ยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก
ส่วนจุดที่ 2 เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าค้นบ้านพื้นที่ หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของเว็บพนัน ufad1.website (จดทะเบียน 27 ธ.ค. 2568) มีสมาชิก 48,380 ราย ตรวจสอบยอดเงินหมุนเวียนย้อนหลัง 3 เดือน ทะลุไปกว่า 107 ล้านบาท ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนวงกว้างมูลค่ากว่า 24 ล้านบาท จุดนี้จับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก 6 ราย พร้อมของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบหลังบ้าน มูลค่าประมาณ 226,000 บาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 15 ราย ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปลายบาง ภ.จว.นนทบุรี ดำเนินคดี