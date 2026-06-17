ทร.ยืนยันกระบวนการจัดหาเรือฟริเกตโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่สาธารณชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือนั้น ขอเรียนว่า กระบวนการพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นสำคัญ
การพิจารณาข้อเสนอของทุกรายดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านยุทธการ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ระบบอาวุธ สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การส่งกำลังบำรุง ภายใต้ พรบ. ระเบียบ และกฎกระทรวง หนังสือข้อวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมการจ้างฯได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ของเอกสารแต่ละบริษัทฯที่มายื่นข้อเสนอ โดยยึดถือเอาวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งขีดความสามารถหลักทางเรือของกองทัพเรือในระยะยาว
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังดำเนินการภายใต้แนวทาง “ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)” โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเข้าร่วมติดตามและสังเกตการณ์ตลอดกระบวนการ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดความต้องการ การรับข้อเสนอ การชี้แจงข้อมูล ไปจนถึงการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจได้ว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างเปิดกว้าง เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า เรือฟริเกตถือเป็นกำลังรบหลักที่มีความสำคัญต่อการป้องกันประเทศ การคุ้มครองอธิปไตย และการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของชาติ ดังนั้น การตัดสินใจครั้งนี้จึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งในมิติด้านขีดความสามารถทางทหาร ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง และศักยภาพในการรองรับภารกิจในอนาคต
ปัจจุบันกระบวนการพิจารณาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถได้ข้อยุติในระยะเวลาอันใกล้นี้ กองทัพเรือขอยืนยันว่า การตกลงใจจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากผู้ยื่นข้อเสนอและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ ไม่ได้ยึดโยงกับปัจจัยอื่นใดนอกเหนือจากหลักนิติธรรมและความจำเป็นทางยุทธศาสตร์
กองทัพเรือขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใส เพื่อให้ประเทศไทยได้รับเรือรบที่มีสมรรถนะเหมาะสม คุ้มค่า และตอบสนองต่อภารกิจความมั่นคงทางทะเลของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว “กองทัพเรือได้เรือ ประเทศก็ได้ด้วย”