ศาลสั่งริบรถ-เพิกถอนใบขับขี่ หนุ่มวัย 26 ปี ขับซิ่งวิภาวดี

เพจ สน.วิภาวดี-งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต โพสต์ระบุว่า จากกรณีคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และมีการแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง แสดงพฤติกรรมของรถกระบะคันหนึ่งขับขี่ด้วยความเร็วสูง เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ขับจี้ท้ายรถคันอื่น และสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน บนถนนวิภาวดีรังสิตขาออก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพยานหลักฐานจากคลิปวิดีโอ กล้องวงจรปิด เพื่อตรวจหาข้อมูลทะเบียนรถ จนสามารถติดตามตัวผู้ขับขี่ได้ ทราบว่าเป็น นายอรรถโกวิท อายุ 26 ปี ก่อนเชิญตัวเข้าพบพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหาต้องการทดสอบสมรรถณะเครื่องยนต์รถซึ่งได้ทำการแต่งมา จึงขับรถด้วยความเร็วสูง เบิ้ลเครื่องยนต์ เปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหันโดยไม่ให้สัญญาณไฟ และขับจี้ท้ายรถคันอื่นในลักษณะหวาดเสียว อันเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย
ล่าสุด วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ศาลแขวงพระนครเหนือได้มีคำพิพากษา ลงโทษจำคุก 3 เดือน ปรับ 6,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี พร้อมคุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และริบรถยนต์ของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิด เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงซ้ำและเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น
ตำรวจจราจรวิภาวดีขอฝากเตือนประชาชน การขับรถด้วยความคึกคะนอง แข่งความเร็ว เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน หรือขับจี้ท้ายผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องเท่ แต่เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งโทษจำคุก ปรับ เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และริบรถที่ใช้ในการกระทำความผิด เพราะเพียงไม่กี่วินาทีของความคึกคะนอง อาจต้องแลกด้วยอิสรภาพ ทรัพย์สิน และอนาคตของตนเอง