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ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 67,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.37 น.ครั้งที่ 6 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,127.36 บาท