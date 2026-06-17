"นิพิฏฐ์"ดีใจ มท.ส่ง"โชตินรินทร์"นั่งผู้ว่าฯ ภูเก็ต เชื่อท่านจะรักษาแผลในใจคนภูเก็ตได้

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รักภูเก็ต แล้วภูเก็ตจะรักท่าน
ระยะหลังภูเก็ตมีข่าวที่น่าเสียใจออกมาเรื่อย โดยคนภูเก็ตมิได้กระทำ แต่เป็นเรื่องที่คนภูเก็ตถูกกระทำเสียมากกว่า
ภูเก็ตเป็นเกาะสวรรค์ติดอันดับต้นของโลก ทำรายได้สูงสุดให้ประเทศ
ผู้มาเยือนสูบความรักไปจากภูเก็ต แต่ไม่มีใครคืนความรักให้แก่ภูเก็ต
คนภูเก็ตเป็นคนน่ารัก สุภาพ เรียบร้อย ประกอบสัมมาชีพ
คนภูเก็ตรักแผ่นดิน ไม่กลัวตาย เอาชีวิตปกป้องแผ่นดิน ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร เป็นตัวอย่างของความรักชาติ
คนภูเก็ตมีหลวงพ่อแช่มเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจ
วันที่คุณหมอผู้หญิงที่ภูเก็ตถูกต่างชาติเตะ ทำร้าย เป็นผมมิใช่หรือที่ขับรถจากพัทลุง ไปช่วยคุณหมอที่ภูเก็ต จนต่างชาติอันธพาลคนนั้น หนีออกนอกประเทศ
ได้ยินอิทธิพลอยู่เหมือนกัน แต่ไม่กลัว เพราะผมรักภูเก็ต
ผมดีใจ ที่กระทรวงมหาดไทย ส่งผู้ว่า
โชตินรินทร์ เกิดสม ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผมเชื่อมั่นว่า ท่านผู้ว่าจะรักษาแผลในใจให้คนภูเก็ตได้
ผมหวังว่าท่านผู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการรักภูเก็ต แล้วภูเก็ตจะรักท่าน/