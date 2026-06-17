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หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 2.40 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,723.19 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าดัชนีเปิดที่ระดับ 1,585.65 จุด ปรับลง 2.40 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,723.19 ล้านบาท