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ราคาทองคำครั้งที่ 3 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 67,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.24 น.ครั้งที่ 3 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,600 บาท รับซื้อบาทละ 65,263.80 บาท