ปลัด กทม.ชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ผ่านเว็บไซต์ ก่อนใช้สิทธิ 28 มิ.ย.นี้

วันนี้ (17 มิ.ย. 69) นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ล่วงหน้าก่อนถึงวันเลือกตั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ได้ทางเว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com
ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปี 2569 ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งรายชื่อผู้สมัคร สถานที่เลือกตั้ง กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข่าวสารการเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงต้องไปใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีรายชื่ออยู่เท่านั้น
กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 เพื่อร่วมกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในแบบที่ตนต้องการ