กทม.จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 7 วัน (สัตตมวาร)“เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

วันนี้ (17 มิ.ย.) เวลา 07.00 น. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร
โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องทองน้อย และถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระ เพื่อถวายเป็นพระกุศล จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตักบาตรพระราชาคณะจำนวน 10 รูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะ ทอดผ้าไตร กรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศล ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ร่วมพิธี ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 47 รูป และลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูป เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 47 รูป ในวันครบรอบ 7 วัน 15 วัน 50 วัน และ 100 วัน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ ครบ 15 วัน “ปัณรสมวาร” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 69 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ ครบ 50 วัน “ปัญญาสมวาร” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 69 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ ครบ 100 วัน “สตมวาร” ในวันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 69