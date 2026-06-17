BYD แจงกรณีไฟไหม้รถรุ่น DOLPHIN ที่ขอนแก่น ยันไม่ได้เกิดจากตัวรถยนต์

เพจ RÊVER Thailand โพสต์ระบุว่า เรียนลูกค้าที่เคารพทุกท่าน ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD DOLPHIN เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ณ จังหวัดขอนแก่น นั้น
บริษัทฯ ได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และขอแสดงความห่วงใยต่อลูกค้า รวมถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ บริษัทฯ ได้จัดส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทันที จากการสืบสวนและตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น ยืนยันว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว ไม่ได้มีสาเหตุมาจากตัวรถยนต์ แต่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก จากระบบวงจรไฟฟ้าภายนอกตัวรถ รวมถึงตัวชาร์จรถยนต์ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบภายในของตัวรถ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของลูกค้า พร้อมดำเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยความรอบคอบ และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบ
ต่อไป