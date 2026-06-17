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เปิดตลาดราคาทองคำคงที่ รูปพรรณขายออก 67,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.03 น.ครั้งที่ 1 ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบจากวานนี้ โดยทองคำแท่งขายออก 66,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,700.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,369.92 บาท