19.05 หลายพื้นที่ กทม.พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง และฝนตกหนักบางแห่ง

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง และฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณกรุงเทพมหานคร (เขตพบกลุ่มฝนบริเวณ ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางกอกน้อย บางพลัด บางบอน ธนบุรี จอมทอง บางกอกใหญ่ คลองสาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ดุสิต ดอนเมือง บางรัก ราษฎร์บูรณะ บางคอแหลม สาทร บางขุนเทียน ทุ่งครุ ยานนาวา คลองเตย ปทุมวัน วัฒนา ราชเทวี พญาไท ดินแดง สวนหลวง พระโขนง บางนา บางกะปิ วังทองหลาง ห้วยขวาง) สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางกอกน้อย บางพลัด บางบอน ธนบุรี จอมทอง บางกอกใหญ่ คลองสาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ดุสิต ดอนเมือง บางรัก ราษฎร์บูรณะ บางคอแหลม สาทร บางขุนเทียน ทุ่งครุ ยานนาวา คลองเตย ปทุมวัน วัฒนา ราชเทวี พญาไท ดินแดง สวนหลวง พระโขนง บางนา บางกะปิ วังทองหลาง ห้วยขวาง) ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา
หลังจากนั้น 19.30-20.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร (หลายเขต) ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง