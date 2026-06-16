ศาลแพ่งพระโขนงไม่ลงโทษ‘นาย ท.’ละเมิดอำนาจศาล ปมพูดเรื่องคดี‘ทราย สก๊อต-แม่’ โดยว่ากล่าวตักเตือน -ห้ามร่วมรับฟัง

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๙ นาฬิกา ศาลแพ่งพระโขนงนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในคดีหมายเลขดำที่ พ.๑๐๑/๒๕๖๙ ระหว่าง นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี โจทก์ กับ นายสิรณัฐ สก๊อต จำเลย ในคดีเรื่องเพิกถอนการให้ ซึ่งเลื่อนมาจากนัดเดิมเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ คดีนี้ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โจทก์ยื่นฟ้อง และจำเลยยื่นคำให้การมาครบถ้วนแล้ว
ในการนี้ ศาลแพ่งพระโขนงดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาแล้ว ๒ ครั้ง และในนัดไกล่เกลี่ยครั้งนี้ คู่ความทั้งสองฝ่ายมาศาลด้วยตนเอง ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ คู่ความทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ขอนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอีกครั้งในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๙ นาฬิกา ซึ่งเป็นวันสืบพยานโจทก์ตามที่นัดไว้แล้ว
สำหรับคำร้องที่จำเลยขอให้ศาลไต่สวนกรณีกล่าวหาว่านาย ท. ละเมิดอำนาจศาลนั้น ศาลไต่สวนแล้วเห็นว่า การกระทำของนาย ท. ตามที่ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล จึงได้ว่ากล่าวตักเตือนนาย ท. และออกข้อกำหนดมิให้นาย ท. เข้าร่วมรับฟัง หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีนี้
และห้ามมิให้กระทำการใดอันเป็นการโฆษณา เผยแพร่ข้อความ หรือการออกโฆษณาแห่งหนังสือพิมพ์ใด หรือสื่อใด รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ อันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีนี้ทุกกรณี และห้ามมิให้นำเอกสารใดในสำนวนคดีคัดถ่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งนาย ท. รับทราบข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว