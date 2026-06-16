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หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 3.67 จุด มูลค่าซื้อขาย 67,471.46 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดที่อยู่ที่ระดับ 1,588.05 จุด ปรับลง 3.67 จุด หรือ 0.23% มูลค่าซื้อขาย 67,471.46 ล้านบาท