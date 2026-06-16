สธ.เผยพบผู้ป่วยกินเห็ดป่า ทำให้ตับไตวาย เสียชีวิตแล้ว 3 ราย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 8 มิถุนายน 2569 พบผู้ป่วย 29 ราย เสียชีวิต 3 ราย แพทย์ ขอเตือนว่า เห็ดป่าบางชนิดหน้าตาคล้ายเห็ดกินได้ จนยากแก่การแยกด้วยตาเปล่าสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชิน หากรับประทานผิดเสี่ยงต่ออาการตับไตวายและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ยึดหลัก "ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่ซื้อ ไม่กิน" หากต้องการรับประทาน ควรเลือกเห็ดที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือมาจากฟาร์ม หากรับประทานเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติ ซึ่งมักจะแสดงอาการตั้งแต่ 30 นาทีไปจนถึง 24 ชั่วโมง ให้รีบเดินทางไป โรงพยาบาล เข้าทำการรักษาทันที