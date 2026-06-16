"เทพไท"ประจานพวก ส.ส.ล่าเบี้ยประชุม แนะสภาฯ ลด กมธ.สามัญให้คนน้อยลง

นายเทพไท เสนพงษ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ประจานพวก ส.ส.ล่าเบี้ยประชุม
จากกรณีที่ ส.ส.พรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ ส.ส.ที่เป็นคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎรว่า ไม่มีคุณภาพบ้าง กรรมาธิการแต่ละคนไม่ได้มีความรู้ที่ตรงกับบทบาทของคณะกรรมาธิการบ้าง หรือบางคนเป็นคณะกรรมาธิการ 2 คณะ มาเซ็นชื่อเข้าประชุม รับเบี้ยประชุมแล้วก็ไป ไม่ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งความเห็น นายภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ กับ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ต่างก็มีเหตุผลที่น่ารับฟังทั้งสิ้น
ในฐานะที่เคยเป็น ส.ส.มาก่อน ได้เห็นปัญหาการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรด้วย ซึ่งได้เห็นบางคนเป็นคณะกรรมาธิการไม่ทำงาน เซ็นชื่อรับเบี้ยประชุม เพราะการประชุมแต่ละครั้ง มีเบี้ยประชุม 1500 บาท ถ้าหาก ส.ส.คนใดเป็นกรรมาธิการ 2 คณะ และยังเป็นกรรมาธิการวิสามัญอีก จะทำให้มีเบี้ยประชุมมากถึงวันละ 5000-6000 บาท จึงทำให้มีบางคนไม่ทำงาน ไม่เป็นองค์ประชุม เซ็นชื่อแล้วรับซองแล้วก็หนีการประชุมไป มักจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร น่าจะพิจารณาใน 3 ส่วนดังนี้ คือ
1.ควรจะลดคณะกรรมาธิการสามัญที่มีอยู่ปัจจุบัน 35 คณะๆ ละ 15 คนให้ลดเหลือคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา เท่าจำนวนของกระทรวง คือ 20 คณะ
2.กำหนดให้คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะ มีจำนวนคนน้อยลงจากเดิมคณะละ 15 คน อาจจะลดเหลือคณะละ 10 คน เพื่อทำให้ส.ส.แต่ละคน จะได้ไม่ต้องเป็นคณะกรรมาธิการคนละ 2 คณะ
3.กำหนดให้ ส.ส. แต่ละคน สามารถประจำคณะกรรมาธิการคนละ1คณะ ไม่ต้องควบเป็นคณะกรรมาธิการคนละ 2 คณะ ซึ่งจะทำให้ ส.ส. ไม่ต้องมีข้ออ้างว่า ประชุมกรรมาธิการหลายคณะ จำเป็นต้องเซ็นชื่อคณะนี้แล้ว ก็ไปเซ็นชื่อคณะอื่นต่อ
ซึ่งทั้งหมดเป็นจิตสำนึกของคนที่เป็น ส.ส. แม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะแก้ไขวิธีการหรือหามาตรการใดๆ ป้องกันแก้ไขตามที่เสนอไปแล้วก็ตาม แต่ถ้า ส.ส.ไม่มีคุณภาพ ก็จะทำให้มี ส.ส.บางคน บางประเภท จะใช้วิธีการลงชื่อหรือเซ็นชื่อในคณะกรรมาธิการแล้วกระโดดร่มหนี ไม่ทำหน้าที่กรรมาธิการ
จึงทำให้เราเห็นถึงคุณภาพของ ส.ส.ยุคนี้ เพราะส่วนใหญ่ ที่เป็น ส.ส.เขต มาจากการซื้อเสียงมากถึง 80% เมื่อ ส.ส.มาจากการซื้อเสียง เราก็จะหาคุณภาพหรือ ส.ส.ที่มีคุณภาพไม่ได้
จึงฝากไปยังประชาชนทุกคนว่า การเลือกตั้งครั้งต่อ ไปควรที่จะเลือก ส.ส.ที่มีคุณภาพ เพราะ ส.ส. ที่เลือกมาเป็นคนเช่นใด จะสะท้อนถึงคุณภาพของคนเลือกด้วย