"ศุภจี" คาด GDP ปี 69 โตเกิน 2% หากสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านยุติ

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมลงนามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในกับอิหร่านอย่างเป็นทางการ ว่า ก็ดี ส่วนเป้าส่งออกไตรมาสแรกปี 2569 ก็ดีมาก ฉะนั้นก็คาดว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ถึงอย่างไรต้องติดตามดูสถานการณ์ก่อน แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด
ส่วนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจุบันยังเป็นเหมือนเดิม ฉะนั้นก็ต้องรอการเซ็นสัญญาสงบศึก หากมีการดำเนินการจริงๆ ก็น่าจะดีสำหรับพวกเราทุกคน เเต่ก็ต้องรอดูทิศทางหลังจากนี้อีกเพียง 1-2 วัน แต่ถึงอย่างไรพวกเราก็ต้องเตรียมตัวให้ได้มากที่สุด และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ โดยทางกระทรวงพาณิชย์ ก็จะดูความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า และมาตรการต่างๆ โดยวันนี้ก็จะมีการสรุปอีกครั้ง
เมื่อถามว่าจะต้องมีการปรับทบทวน GDP หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.8 และขณะนี้จะต้องมีการทบทวนเพิ่มเติม เพราะทั้งปี 2569 เรามองจีดีพีอยู่ที่ 1.5 - 2% หากสถานการณ์เป็นเช่นเดิม แต่เมื่อมีความชัดเจนการลงนามสันติภาพดังกล่าว ก็คาดว่า GDP น่าจะดีขึ้น เพราะการส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จะได้ไม่ติดขัด รวมถึงราคาพลังงานที่เป็นปัจจัยสำคัญ ก็น่าจะผ่อนคลายลง และทำให้เรามีกำลังซื้อที่ดีขึ้น มีการค้าขายที่ดีขึ้น