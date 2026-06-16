สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ "ไทยช่วยไทยพลัส" วันแรกเงินสะพัด 91 ล้านบาท

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าข้อมูลการใช้สิทธิโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)" ที่ขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้แก่ Grab, LINE MAN, Shopee Food และ Robinhood ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2569 เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวัน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 23.00 น. พบว่ายอดการใช้จ่ายร้านค้าผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery สะสมรวม 91.68 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 52.02 ล้านบาท และเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 39.66 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ฝั่งยอดการใช้จ่ายของร้านค้าปกติ สะสมรวมแล้ว 31,549.27 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 18,258.61 ล้านบาท และเป็นเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่าย 13,290.66 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อรวมยอดการใช้จ่ายของร้านค้าทุกประเภท พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 31,640.95 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 18,310.63 ล้านบาท และเป็นเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่าย 13,330.32 ล้านบาท
นอกจากนี้ ภายใต้โครงการฯ มีประชาชนได้รับสิทธิเข้าร่วมแล้วจำนวน 26,040,623 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้ว 25,059,183 ราย ทั้งนี้ มีผู้ใช้สิทธิครบวงเงิน 1,000 บาท จำนวน 3,619,096 ราย ขณะเดียวกัน ร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วรวม 1,048,935 ร้านค้า แบ่งเป็นร้านค้าเดิม 876,601 ร้าน และร้านค้าใหม่ 172,334 ร้าน ซึ่งร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงภายใต้โครงการมีจำนวน 1,004,616 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3,592 ร้าน และร้านค้าที่อยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ (T&C) จำนวน 102,483 ร้าน แบ่งเป็นร้านค้าเดิม 100,594 ร้าน และร้านค้าใหม่ 1,889 ร้าน