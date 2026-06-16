อย.เตือนภัยของเล่นสกุชชี่ (Squishy) พร้อมเข็มฉีดยา เสี่ยงอันตรายต่อเด็ก

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน หลังพบการจำหน่ายของเล่นลักษณะนุ่มนิ่มสกุชชี่ (Squishy) บริเวณหน้าสถานศึกษาและผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยของเล่นดังกล่าวมาพร้อมอุปกรณ์คล้ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา ใช้สำหรับสูบหรือฉีด ลมหรือน้ำ เข้าไปในตัวของเล่นให้เกิดตุ่มนูน หรือใช้บีบเล่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเด็กเล็ก
กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมาย ซึ่งการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่น อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการถูกเข็มตำ เกิดบาดแผลและการติดเชื้อ รวมถึงอาจสร้างความเข้าใจผิดให้เด็กเห็นว่าเข็มฉีดยาเป็นของเล่น จนนำไปสู่การเลียนแบบการใช้งานจริง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้ อย. จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง ร้านค้า และประชาชน เฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อหรือให้เด็กเล่นของเล่นในลักษณะดังกล่าว โดยควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ และตรวจสอบฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนใช้งาน
นอกจากนี้ หากประชาชนพบการจำหน่ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มา ไม่มีฉลาก หรือมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่สายด่วน อย.1556 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยขณะนี้ อย. ได้ประสานแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ดำเนินการระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวแล้ว เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน