ปลัด มท.ปัดหนีสื่อ เลี่ยงตอบปมสั่งย้ายรองผู้ว่าฯ แจงรีบเข้าประชุม ครม.

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อ ปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ 5 คน สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ โดยยืนยันว่า ไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อน และไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย และในช่วงเวลาดังกล่าว ถึงเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วย ตนจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อน
อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า การโยกย้ายดังกล่าว เพื่อให้การบริหาราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ของทางราชการ